Odisha Assembly: ଏବେ ସୁଧା ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଘରକୁ ହୋଇଛି ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ?

Odisha Assembly: ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ୍ ଓ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧରାଯାଇଛି ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:09 PM IST

Odisha Assembly: ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ୍ ଓ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ।  ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧରାଯାଇଛି ।(ଖ) ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେତୋଟି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଘରକୁ ପାନୀୟବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ଗୃହକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅନେକ ନେକ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମଧ୍ଯ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହୁଛି ଓ ଆଗାମୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ଆଖ୍ ଆଗରେ ରଖ୍ ଏ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନ ନମ୍ବର ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଗ୍ରହଣ କରି ତ୍ବରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (feedback) ନେବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥ ବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି କି ? 

ଏହା ଉତ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଗୃହସୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା  ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୭ ମସିହା ଶେଷ ସୁଧା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। (ଖ)ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୭୧୮ ଗୋଟି ଏକକ/ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ପାନ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ୧୮୧ ଗୋଟି ବୃହତ୍ ପାନୀୟଜ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ୨୪୬୯ ଗୋଟି ସୋଲାର ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ ମୂର୍ଖ ରହିଛି ଏବଂ ବାକିଥିବା କିମ୍ବା କିମ୍ ନୂତନ ପଡାଗ୍ରାମ (left out habitation) ଗୁଡିକୁ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ୪୭୪ ଗୋଟି ନୂତନ ସୋଲାର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ତା. ୧୨.୦୩.୨୦୨୬ ରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।

ରାଜ୍ୟରେ ନେ ମୋଟ ୮୮୬୪୨୭୧ ଗୋଟି ଘର ମଧ୍ୟରୁ ୬୮୪୮୬ ୮୪୮୬୯୦ ଗୋଟି ଘରକୁ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୦୧୫୫୮୧ ୨ ଗୋଟି ଘରକୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ କରାଯାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୭ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବଶତଃ ଅନେକ ପାନୀୟଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯଥା (୧) ଜମି ଅଗ୍ରହଣ

(୨) ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ (୩) ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ଜଳ ଆବଣ୍ଟନ ଅନୁମୋଦନ (୪) ରାସ୍ତାରେ ପାଇପ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଅନୁମତି (୫) ଜାତୀୟ ରାଜପଥ/ ରେଳପଥ/ କେନାଲ ପାରି ହେବାପାଇଁ ଭୂତଳ ପାଇପ ବିଛାଣର ଅନୁମତି (୬) ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ (DI/HDPE PE Pipe) Qର ଅଭାବ (୭) ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ।

ଆଗାମୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ୍ ଏହି ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବସୁଧା ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର ୧୯୧୬ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହଣ କରି ତ୍ବରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା จิต (Feedback) ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

Narmada Behera

Odisha assembly
Odisha Assembly: ଏବେ ସୁଧା ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଘରକୁ ହୋଇଛି ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
Odisha assembly
Odisha Assembly: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ଉ
top 10 news today
Top 10 News Today: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ,ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସୁପ
Narendra Modi
Narendra Modi: ସଂସଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମୋଦୀ, 'ଅଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଆସିଛି'
Bomb threat to Assembly
ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କ...ବିଧାନସଭା ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଧମକ..