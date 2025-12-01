Odisha Assembly: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Advertisement
Written By  Harihar Panda|Last Updated: Dec 01, 2025, 02:35 PM IST

Odisha Assembly: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢିଚାଲିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୫୧ ଜଣ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରେ ୧୫, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୬, କନ୍ଧମାଳରେ ୪, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଚିହ୍ନିତ ଏହି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ହାତେଇ ସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିୂବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ୪୯ ଜଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ ୨୦ଟି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୭୬୮ ଜଣଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୧୬୬୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନଥିପତ୍ର ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ୫୧ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଜାଲ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୦ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦା ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ ଆପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଓ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

