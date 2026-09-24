Odisha Assembly: ଖଣିରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ୱର ହିସାବ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha Assembly: ଆଜି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନ-ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖଣି ବିଭାଗ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ବାଲିଘାଟ ଉପରେ ଖଣି ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୧ କୋଟି ୧୯ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି । ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ କୋରାପୁଟର ୨୯୪ ବାଲି ଉତ୍ସ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି । ସେମଧ୍ୟରେ ୧୧ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ୨ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରର ୨୯୧ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୨୩୪ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ୧.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମର ୧୬୦ ବାଲି ଉତ୍ସରେ ରେଡ୍, ୧ କୋଟି ୮୫ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି । ଦେବଗଡ଼ରୁ ୩୩ ଗାଡ଼ିରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଛି । ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ୭ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଗୃହରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ବର୍ଷ ୯୩ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ବନ୍ୟା । ଏଥିସହ ୧୮ ହଜାର ୭୬ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି । ୨ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୫୩୩ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତିଭରଣା ପାଇଁ ୨୩୪ କୋଟି ୮୪ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା ୩୩ କୋଟି, ଫସଲହାନୀ ୧୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପୋଷାକପତ୍ର ବାବାଦରେ ୯ କୋଟି ୪୭ ଲକ୍ଷ, ବାସନକୁସନ ୯ କୋଟି ୪୭ ଲକ୍ଷ, ବାଲିଚର ଜମି ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୧୫ ହଜାର ୭୧୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ୧୨ ହଜାର ୮୬୩ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ୧୪୪୮ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼, ୪୧୨୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ୨୮ ହଜାର ୬୫୧ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
କଟକ ଅପେକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ରହିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୩ ହଜାର ୮୪୪ ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ବେଳେ ୧୪୪ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଛି । କଟକରେ ୧୦ ହଜାର ୮୪୪ ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ବେଳେ ୨୯୧ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି । ଗତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୫.୧୬ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି । ୧୮୧୨ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି ୪.୧୫ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ପୁରୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ । ୨୦୨୮ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର । ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ-ଓଡ଼ିଶା ମାରିଟାଇମ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଗୃହରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
ରାଉରକେଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପରିଣତ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଗୃହରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବଜେଟ୍ରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଉନ୍ନତୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅମର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ୍ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୃହରେ MMDR ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ଖଣିରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ୱର ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୪୬ ହଜାର ୩୯୬ କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ୨୧ ହଜାର ୫୮୬ କୋଟି ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ୪୯ଟି ରାଜସ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବିପଦସଙ୍କୁଳ RI ଅଫିସ୍ରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ । ଏହି ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠାରେ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ଵ କାମ । ୯୦ଟି ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ର ଛାତ ଘର ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।