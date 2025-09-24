Odisha Monsoon Session: ୬ ଦିନରେ ଶେଷ ଶେଷ ହେଲା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ
Odisha Assembly Monsoon Session: ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୭ ଦିନ ବି ଏହି ଅଧିବେଶନ ଚାଲି ପାରି ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ନିରନ୍ତର ଭାବେ  ହୋ ହଲ୍ଲା, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ, ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 

Sep 24, 2025, 09:58 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୭ ଦିନ ବି ଏହି ଅଧିବେଶନ ଚାଲି ପାରି ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ନିରନ୍ତର ଭାବେ  ହୋ ହଲ୍ଲା, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ, ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 

ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ୮ ଜଣ ଦିବଂଗତ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୃହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମୟରେ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳ ଚାଲିପାରିଥିଲା ନା ଶୂନ୍ୟକାଳ ବା ଅନ୍ୟ ବିଧେୟକ ବାବଦରେ ଆଳୋଚନା। ବିଧାୟକମାନେ ଦେଇଥିବା ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନେ ଗୃହରେ କେବଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 

ବିଧାନସଭାର ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ୧୧୩୩ଟି ତାରକାଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ମାତ୍ର ୮ଟିର ଉତ୍ତରକୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ୨ଟି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ େଗାଟିଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ୧୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥି, ୧୫ଟି ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଦୁଇଟି ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜିଏସ୍‍ଟି ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ବିଧେୟକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ପାରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ଦିନରେ କମ୍ପଟ୍ରଲର ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀପ ମୌସୁମୀ ଅଧିକବେଶନ। 

ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ । ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାଠୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କୃଷକ ଓ କୃଷି ସମସ୍ୟା, ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସକ ଦଳଙ୍କୁ ଘେରି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ବାହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ହୋ ହଲ୍ଲାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ବାଚସ୍ପତି ଶୃଙ୍କଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି ବିଫଳ ହେବାରୁ ଗୃହହକୁ ପ୍ରଥମାରଦ୍ଧରେ ମୁଲତବୀ ରଖୁଥିଲେ। ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଯାଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ବିଧେୟକ ବାବଦରେ ଆଳଷାଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଗୃହ ଭିତରେ ରହି ଆଲୋଚନା କରିବା ବଦଳରେ ଗାନ୍ଧି ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟମରେ ଗୃହରେ ସରକାର ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଷୟ ବିଧେୟକକୁ ପାରିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ ବିରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲା।

