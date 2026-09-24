Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ

ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଉଠିବା ସହ ରାଜନୈତିକ ତାତି ବଢ଼ିପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 24, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:41 AM IST
ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମୋଦୀ-ଶାହଙ୍କ ଇଶାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରି ଜେଲ୍ ପଠା
2
3
4
5