ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆଜି ଗୃହରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ସହ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖାଯିବ। ଏହାପରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ସେହିପରି ପରିବହନ ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଓ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଉଠିବା ସହ ରାଜନୈତିକ ତାତି ବଢ଼ିପାରେ।
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପର୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଣ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିବ।