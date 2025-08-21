Monsoon Session: ୧୮ରୁ ବିଧାନସଭା, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି
Monsoon Session: ୧୮ରୁ ବିଧାନସଭା, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରୁ ବସୁଛି ବିଧାନସଭାର ମୌସୂମୀ ଅଧିବେଶନ। ୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧି ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:51 PM IST

Monsoon Session: ୧୮ରୁ ବିଧାନସଭା, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି

Monsoon Session: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରୁ ବସୁଛି ବିଧାନସଭାର ମୌସୂମୀ ଅଧିବେଶନ। ୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧି ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବାର ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର । ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ମୌସୂମୀ ଅଧିବେଶନ ତାରିଖକୁ ନେଇ ବିରୋଧି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ନାରୀ ନିର୍ୟାତନା, ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି, ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ ବିଜେଡି । ଗଲା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରମିଳା କହିଛନ୍ତି ।

