Odisha Assembly Session: ୧୬ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ୭୫୦୦ ପଦବୀ ଖାଲି

Harihar Panda | Dec 02, 2025

Odisha Assembly Session:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ୧୬ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ନିଗମରେ ପ୍ରାୟ ୭୫୦୦ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି। ଏଗୁଡିକରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୬ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ନିଗମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୭୪୬୫ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାଲାଗି ପଦବୀ ସ୍ୱିକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ନିଗମରେ ଠିକା, ଦୈନିକ ଦରମା ନେଇ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବିହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରଧିନ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଗମରେ ଏବେ ୧୦୩ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 

ଅପରପକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମର ୨୮୮ ପଦବୀ, ଓଡ଼ିଶା କାଜୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମରେ ୪୧, ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ୬୪୭, ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ୧୧୬୩, ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମର ୪୮୩, ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମର ୩୨, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ୪୩, ଓଡିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମର ୩୫, ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମର ୧୧୧୨, ଗ୍ରିଡକୋର ୭୩, ଓପିଟିସିଏଲର ୩୨୬୧, ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ନିଗମର ୩୮, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ନିଗମର ୭୨ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି। ଏହି ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜନିଜ ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଠିକା ଏବଂ ଦୈନିକ ଦରମାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 

Harihar Panda

