Odisha Assembly: ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର; ୮ ମାସ ବିତିଗଲା, ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଜେଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ୮ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଣ୍ଚନର ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡିରହିଛି। ଏପରିକି କିଛି ବିଭାଗରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଆବଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରିନଥିବା ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମ

Written By  Harihar Panda|Last Updated: Dec 01, 2025, 02:28 PM IST

Odisha Assembly: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଜେଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ୮ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଣ୍ଚନର ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡିରହିଛି। ଏପରିକି କିଛି ବିଭାଗରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଆବଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରିନଥିବା ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ୱିକାର କରିଛନ୍ତି।

ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର। ଏହି ବିଭାଗରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୩୧୯ କୋଟି ୭୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୧୧୬ କୋଟି ୫୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରିଛି। ଅର୍ଥାତ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଣ୍ଟନର ୮.୮୩ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛି କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ହାର ୧୭.୫୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୬.୩୩, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ୧୧.୮୭, ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ୧୩.୨୩ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ଏହି ବିଭାଗରେ ମୋଟ ଆବଣ୍ଟିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ୭୦.୩୨ ପ୍ରତିଶତ ବିନିଯୋଗ ହୋଇ ପାରିଛି। ଏହା ତଳକୁ ରହିଛି ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ। ଏହି ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩୦୬ କୋଟି ୫୮ ଲକ୍ଷ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ୨୦୧ କୋଟି ୬୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ ୬୫.୭୭ ପ୍ରତିଶତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ତଥା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ବି ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହିଁ। ଏହି ବିଭାଗରେ ୪୪.୨ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 

୪୪ଟି ବିଭାଗରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସିଟି ବିଭାଗରେ ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନ ପାରିବା ଏକ ନିରୁତ୍ସାହଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ବିରୋଧି ଦଳର ନେତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନଥିବାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରା ଯାଇଥିଲା। ଏବର୍ଷ ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ସରକାରୀ କଳର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରକୁ ଟାଣିଛି। 

