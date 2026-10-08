/୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ରାସ୍ତାରୋକ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ; ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୪ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ୯ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚକ-ଅଖ ବନ୍ଦ ରଖିବା ସହ ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ MMDR ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବହି ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରତିବାଦ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ, ରାସ୍ତାରୋକ ଓ ନାରାବାଜି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରଭାବ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟରେ ସକାଳୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରିବା ସହ ଟାୟାର ଜାଳି NH ଅବରୋଧ କରିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଟୋ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଶେଷକରି ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀ ଯାନବାହନ ଅଭାବରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ ପୋଲିସ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପୋଲିସ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ବନ୍ଦ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଜାରି ରହିବାକୁ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି।