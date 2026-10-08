Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ରାସ୍ତାରୋକ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ; ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ

୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ରାସ୍ତାରୋକ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ; ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ

ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ MMDR ବିଲ୍‌ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବହି ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରତିବାଦ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ, ରାସ୍ତାରୋକ ଓ ନାରାବାଜି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 08, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 11:19 AM IST
୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ରାସ୍ତାରୋକ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ; ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦୁଗ୍ଧ ନାଁରେ ବିଷ! ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଓ କେମିକାଲ ମିଶାଇ ଚାଲିଥିଲା କାରବାର, FDAର ଚଢ଼ାଉ
2
3
4
5