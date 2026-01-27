Odisha Bandh: ଆସନ୍ତାକାଲି 'ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ': ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିବ ଖୋଲା ଓ କ’ଣ ବନ୍ଦ

Odisha Bandh: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ 'ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ' ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ (NKS) ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (OPCC) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ 'ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ' ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ (NKS) ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (OPCC) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କାହିଁକି ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା?
ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଚାଷୀକୂଳ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି:
କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
କ’ଣ ହେବ ପ୍ରଭାବ?
ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି: