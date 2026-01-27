Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3087940
Zee OdishaOdisha StateOdisha Bandh: ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିବ ଖୋଲା ଓ କ’ଣ ବନ୍ଦ

Odisha Bandh: ଆସନ୍ତାକାଲି 'ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ': ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିବ ଖୋଲା ଓ କ’ଣ ବନ୍ଦ

Odisha Bandh: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ 'ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ' ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ (NKS) ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (OPCC) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। 

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 27, 2026, 12:57 PM IST

Trending Photos

Odisha Bandh on January 28
Odisha Bandh on January 28

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ 'ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ' ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ (NKS) ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (OPCC) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

କାହିଁକି ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା?
ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଚାଷୀକୂଳ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି:

  1. ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି।
  2. ବିଜୁଳି ଦର ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ: ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାଁରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ଆଦାୟକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
  3. ମନରେଗା ଯୋଜନା: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିବା ମନରେଗା (MGNREGS) ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି।

କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

କ’ଣ ହେବ ପ୍ରଭାବ?
ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି:

  • ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଛକ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପିକେଟିଂ କରାଯାଇ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ।
  • ରେଳ ରୋକ: ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
  • ସାଧାରଣ ସେବା: ଦୋକାନ ବଜାର ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha bandh
ଆସନ୍ତାକାଲି 'ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ': ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ
Odisha Politics
ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ମୋକିମଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ବାଛିଲେ ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନାଁ
India-EU FTA
ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଧମାକା: ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘ ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା 'ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ'
Nationwide Bank Strike Today
Nationwide Bank Strike Today: ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ
ICC
ପାକିସ୍ତାନକୁ ICC ର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରେ PSL!