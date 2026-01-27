Advertisement
Odisha Bandha: କାଲି 'ଓଡିଶା ବନ୍ଦ', ଏହି ସବୁ ସେବା ରହିବ ବନ୍ଦ

Odisha Bandha: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା, ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଟାରିଫକୁ ନେଇ 'ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ' ଡାକରା ଦେଇଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ। ଏହି ବନ୍ଦ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିବ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ। ଦିନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ।

ରାଜ୍ୟରେ ଧାନକିଣାରେ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ୧୫୦ କ୍ବିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ୍ ବନ୍ଦ, ମିଲରଙ୍କ ଦ୍ବାରା କଟନିଛଟନି ଆଦିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ବିଜୁଳିକୁ ନେଇ ସରକାର, ଓଇଆର୍‌ସି, ଟାଟାପାୱାର ମନମାନି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ପଲ୍ୟୁସନ୍‌କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେଭଳି ତଣ୍ଡ ଗଣୁଛନ୍ତି ତା’କୁ ବିରୋଧରେ କରି ଏହି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆସନ୍ତାକାଲି ୮ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ।

ଏହି ବନ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତେଣେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେବ କହିଛି । 

