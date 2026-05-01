Bhitarkanika Close: କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ

Bhitarkanika Close: ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଭିତରକନିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବସା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 01, 2026, 02:09 PM IST

Bhitarkanika Close: ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନଦୀକୂଳ (ଲୁଣିପାଣି) କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ବସା ପାଇଁ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍କଟି ତିନି ମାସ ପାଇଁ - ୧ ମେ ରୁ ୩୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିବ।

ରାଜନଗର ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବସା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ମଣିଷ ଗତିବିଧି କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ, ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସରୀସୃପ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ।

ଡାଙ୍ଗମାଳ, ଗୁପ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲା ସମେତ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଭିତରକନିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବସା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି।

ଭିତରକନିକା ଭାରତରେ ଲୁଣାପାଣି କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ସର୍ବଶେଷ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସରୀସୃପଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିନି ମାସର ବନ୍ଦ ଏକ ନିୟମିତ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଭିତରକନିକା ଅଭ୍ୟାୟରଣ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

