Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3238523
Zee OdishaOdisha StateBhubaneswar Weather: ତତଲା କଡେଇ ଓଡ଼ିଶା, ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ

Bhubaneswar Weather: ତତଲା କଡେଇ ଓଡ଼ିଶା, ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ

Bhubaneswar Weather: ୪୦ ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡା, ଏବଂ ନୟାଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଷ୍ମ ରାତିର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 05, 2026, 05:53 PM IST

Trending Photos

Bhubaneswar Weather: ତତଲା କଡେଇ ଓଡ଼ିଶା, ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ

Bhubaneswar Weather:(ଭୁବନେଶ୍ୱର)- ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ସହର ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାକୁ ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ପରି ଅନୁଭବ କରାଉଛି। ଯାହା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଜଳନିଷ୍କାସନ ବିପଦ ଏବଂ ଗରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା କିମ୍ବା ଛାଇ ଖୋଜିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କହିଛି। ଏହି ସତର୍କତା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅପରାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ୟେଲୋ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୪୦ ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡା, ଏବଂ ନୟାଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଷ୍ମ ରାତିର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ବରଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେକାନାଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦିନ ୧୨ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ, ଜଳୀୟ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଏବଂ ପିଲା, ବୟସ୍କ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Also Read: Ebola Virus Update: କୋରୋନା ଟୀକା ପରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସର ଭ୍ୟାକସିନ ତିଆରି କରିବ ଏହି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ

Also Read: Double Dwipushkar Yog 2026: ଦୁଇଥର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଦ୍ୱିପୁଷ୍କର ରାଜଯୋଗ, ମେଷ ରାଶି ସମେତ ଏହି ୩ଟି ରାଶିଙ୍କର ହେବ ଡବଲ ଲାଭ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
Divorce settlement: ଛାଡପତ୍ର ମାମଲାରେ ୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମହିଳା
Odia News
ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odia News
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ! RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା
Odia News
ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ, ନାମାଙ୍କନ କଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ