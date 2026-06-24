Sujata Kartikeyan: ବୁଧବାର ନବୀନ ନିବାସରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ତୀବ୍ର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଏହି ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାପକ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ବୈଠକ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଜେଣ୍ଡା କେବଳ ସାଂଗଠନିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା।
ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ବୈଠକଟି SIR କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁଜାତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ।" ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ମତକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ସାଂରଚନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନେତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
"ସୁଜାତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ SIR ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ।
ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଫାଟ କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୋଷର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବା ପରେ, ସାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଘରଦ୍ୱନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଜଭୁତ କରେ ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଗଦାନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
"ଯଦି ଆମର ନେତା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଦଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବୁ। ମୁଁ ଫାଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ନଥିଲୁ।
"ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ସୁଜାତା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଆମ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ।