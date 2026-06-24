Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sujata Kartikeyan: ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ !

Sujata Kartikeyan: ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଫାଟ କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୋଷର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବା ପରେ, ସାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଘରଦ୍ୱନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଜଭୁତ କରେ ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଗଦାନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 24, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:32 PM IST
Sujata Kartikeyan: ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ !

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Crime: ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶେଷରେ ‘ବସ୍’ ଗିରଫ
IPL Betting Racket1 hr ago
2
puri news3 hrs ago
3
Today Oil Price5:57 AM IST
4
Mumbai rain5:33 AM IST
5
FIFA 20264:38 AM IST