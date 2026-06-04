Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237450
Zee OdishaOdisha StateBJP Government: ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସରକାରକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ

BJP Government: ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସରକାରକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖକୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ 'ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଦିନ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡିର ୨୪ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା ବିଜେପି। ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 04, 2026, 12:24 PM IST

Trending Photos

ଫାଇଲ ଫଟୋ
ଫାଇଲ ଫଟୋ

BJP Government: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖକୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ 'ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଦିନ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡିର ୨୪ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା ବିଜେପି। ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ସହିତ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା।

ଏହି ଦିନଟି 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଥିଲା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକଙ୍କ "ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନାଦେଶ" କେବଳ ଏକ "ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରକାର" ଗଠନ କରିନଥିଲା ବରଂ "ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା"କୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ​​ଏବଂ "ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ" ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।

କେନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟ ସହଭାଗିତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କ ସେବା, ସୁଶାସନ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।"

Add Zee News as a Preferred Source

ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ 'ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା' ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ 'ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ' ସେବା ଏବଂ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ 'ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସଶକ୍ତ' କରିଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ସହିତ 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନର 'ମହାଯଜ୍ଞ' ବୋଲି ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଥିରେ ସାମୂହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।

"ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା, ଆଜି, ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖ, ଓଡିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ତଥା ଗୌରବମୟ ଦିନ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆଦେଶ କେବଳ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରକାର ଗଠନ କରିନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଶାସନ, ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜିଙ୍କ ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶାରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି: "ଆପଣଙ୍କ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ସେବା ଏବଂ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ସହିତ 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନର ଏହି ମହାନ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ।"

Also Read: Delhi Fire News: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Also Read: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ବର୍ଡର ଭିଲେଜ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଏହି ଗାଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Chumur
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ବର୍ଡର ଭିଲେଜ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଏହି ଗାଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ
Oil Factory Fire
Oil Factory Fire: ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
delhi fire news
Delhi Fire News: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
BRICS summit
Brics Summit 2026:ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଦର