ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଗାଈ ପ୍ରେମ

ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ନେତା ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋ ପ୍ରେମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଧାରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସରୀକାରୀ ବାସଭବନରେ ଚିତ୍ତୁର ଗୋମାତା ସେବା। କିଛିଦିନ ତଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସଭବନରେ ଏହି ବର୍ଗର ଦୁଇଟି ଗାଈଙ୍କୁ ପାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି। ସୋଶାଲ ମିଡିଆର ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ବାଛୁରିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଛିଞ୍ଚି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆତତୀ କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ଦୁଇଟି ଗାଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲନରେ ହରିଣ ପରି ଡେଉଁଥିବାର ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି।
ଏହି ଗାଈମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ତୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗେଡ଼ା ଗାଈ ଭାବେ ଏମାନେ ପରିଚିତ। ଦେଖିବାକୁ ଖବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରହିଥାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ପୁଙ୍ଗନୁର ଗାଈ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଏହି ଗାଈଙ୍କ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ବେଶ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛିଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏମିତି କିଛି ଗାଈଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏହାଦ୍ୱାରା ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ପଦାଙ୍କ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏପରି ଗାଈଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏହାର ଫଟୋ ବି ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶୀ ଗାଈଙ୍କ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏପରି ଗାଈଙ୍କ ସେହି ଅବସ୍ଥା। ଏଭଳି ଗାଈଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର କମ୍ ଅମଳ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସେଠାରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଧରଣର ଗାଈ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଗାଈଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଦେଶୀ ଗାଈଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ବଦଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଗାଈ ଆଣି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିମ୍ବଲ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହା ତାଙ୍କ କୁର୍ସି ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାର୍ସଦ ବର୍ଗ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।