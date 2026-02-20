Advertisement
Odisha State

"ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ": ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ବିକାଶର ନୂଆ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Last Updated: Feb 20, 2026, 11:00 PM IST

Odisha Budget 2026-27
Odisha Budget 2026-27

ଭୁବନେଶ୍ୱର: "ଚଳିତ ବଜେଟ୍ କେବଳ ଆୟ-ବ୍ୟୟର ହିସାବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ୪.୫ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳନ।" ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୩.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୩୬'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ଏହି ବଜେଟରେ ଗାଁଠୁ ସହର ଏବଂ ଚାଷୀଠୁ ମହିଳାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ବଜେଟର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା ଓ ଆକର୍ଷଣ:

୧. ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ' ଯୋଜନା:
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ସ୍ନାତକ (Graduate) ପାସ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୧ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

୨. ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ:
ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୪ଟି ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହାବାଦ୍ ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

୩. ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟୟବରାଦ:
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଜେଟରେ ୪୨,୪୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଧାନ କ୍ରୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ 'ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା'ରେ ୬,୦୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି (Revolving Fund) ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

୪. ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଐତିହ୍ୟ:
ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚମକାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଏକ ମେରାଇନ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବାରିପଦାରେ ନଦୀପଠାର (Riverfront) ବିକାଶ ପାଇଁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ।

"ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନସନ୍"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ୬ ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର 'ସାଚୁରେସନ୍ ମୋଡ୍'ରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 'ଡାଲଖାଇ' (DALKHAI) ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ 'ରାଜ୍ୟ ଏଆଇ (AI) ମିଶନ' ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ଏହି ବଜେଟ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସଶକ୍ତ ଓ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Odisha Budget 2026-27
