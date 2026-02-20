ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬–୨୭: ଗାଁ, ଗରିବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

Odisha Budget 2026-27: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ବିଶେଷ କରି ଗାଁର ବିକାଶ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ଉପରେ ସରକାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ବିଶେଷ କରି ଗାଁର ବିକାଶ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ଉପରେ ସରକାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପେଡ଼ି ଖୋଲିଛନ୍ତି ସରକାର।
ଗାଁର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୪୪ ହଜାର କୋଟି
ଗାଁର ବିକାଶ ବିନା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ, ଏହି କଥାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ୪୪,୩୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି।
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: 'ସୁଭଦ୍ରା' ପାଇଁ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା 'ସୁଭଦ୍ରା' ପାଇଁ ୧୦,୧୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ବଢ଼ାଇ ୨,୮୦୪ କୋଟି କରାଯାଇଛି। 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' ପରି କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।
ଶିକ୍ଷା ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିରେ ନୂଆ ଆଶା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ: 'ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି'
ରାଜ୍ୟରୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 'ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯୋଜନା' ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ୧୫ ରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ (PM Poshan) ପାଇଁ ୭୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବଜେଟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ 'ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ'ରେ ୭,୦୦୦ କୋଟି ଏବଂ 'ବସୁଧା' ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରତି ଘରେ ପାଇପ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି।