Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3116707
Zee OdishaOdisha StateOdisha Budget 2026: ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ

Odisha Budget 2026: ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ

ଗୃହରେ ମୋଟ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଜେଟରେ ୬.୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 04:49 PM IST

Trending Photos

Odisha Budget 2026: ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ

Odisha Budget 2026: ଏକ ବିକଶିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଗୃହରେ 'ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭' ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦସ୍ତାବିଜ ନୁହେଁ,  ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଗୃହରେ ମୋଟ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଜେଟରେ ୬.୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ବଜେଟରେ VB-G RAM G ପାଇଁ ୫୫୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୬୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ୧୦୦ ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମ ମାର୍କେଟ (ମଡେଲ୍ ମଣ୍ଡି) ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, VB-G RAM G ପାଇଁ ୫୫୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିଶ୍ବର ବୃହତ ଶସ୍ୟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର୍ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ AI ମିଶନ ପାଇଁ ୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଟୁରିଜିମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କିମ୍ ବାବଦକୁ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 'ସମର୍ପଣ' ନାଁରେ ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ନିର୍ମଳ ଯୋଜନାକୁ ୯୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ୬୩୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ୩୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ମିଶନ ପାଇଁ ୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଫିଟ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅମୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୯୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୭୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିରଳ ଖଣିଜ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ୧୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଡାଲଖାଇ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାଳତୀ ଦେବୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ସୁଜଳା ଯୋଜନା ପାଇଁ ୮୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୬୦୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ।

Also Read- ବିଧାୟିକା VS ମେୟର: ଜଣ୍ଡିସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିଲେ ସୁବାସ ସିଂ

Also Read- Weather Alert: ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ଭାବନା, ବଜ୍ରପାତ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Budget 2026
Odisha Budget 2026: ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ
Cuttack
ବିଧାୟିକା VS ମେୟର: ଜଣ୍ଡିସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିଲେ ସୁବାସ ସିଂ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ
Odia News
ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ
Shukra Nakshatra Parivartan
Shukra Nakshatra Parivartan: ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଯାଏଁ ଏହି ୪ରାଶି ଭାଗ୍ୟବାନ...ରହିବନି ଧନ ସମ୍