ଜାରି ରହିଛି ବିରୋଧିଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶନିବାର ଦିନ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଗୃହକୁ ଦୁଇଥର ମୁଲତବୀ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢେ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲଗାତାର ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟକାଳ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରୁନାହିଁ।
ଶନିବାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସାଢେ ୧୦ ଟାରେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ କୂଅକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଯାହା ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ କଳାବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସାରା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଚାଷୀ ସମାଜ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ବାଚସ୍ପତି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆସନକୁ ଫେରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ରହିଲେ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଜାରି ରଖିଲେ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗୃହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ନହେବାରୁ, ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ୧୦:୩୬ ଟାରେ ଗୃହକୁ ୧୧:୩୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ। ଅବିରତ ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧:୩୦ ଟାରେ ପୁନର୍ବାର ଗୃହକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ପୁନର୍ବାର ୧୧.୩୪ ଟାରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ।
