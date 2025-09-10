Odisha Cabinet Meeting: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୫ଟି ବିଭାଗର ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2917074
Zee OdishaOdisha State

Odisha Cabinet Meeting: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୫ଟି ବିଭାଗର ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ

Cabinet Meeting: ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୨୬ ତମ  ବୈଠକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:04 PM IST

Trending Photos

Odisha Cabinet Meeting
Odisha Cabinet Meeting

Cabinet Meeting: ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୨୬ ତମ  ବୈଠକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା  ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣ ମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୋଟ ୫ଟି ବିଭାଗର ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏହିପରି ମୋଟ ୫ଟି ବିଭାଗର ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡିକ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Cabinet meeting
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୫ଟି ବିଭାଗର ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ
Ind vs UAE
UAE ର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ, ୨୭ ବଲ୍ ଖେଳି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଲା ଭାରତ
Top 10 news
୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ ଶପଥ ନେବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, UAE କୁ ହରାଇଲେ ଭାରତ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
CP Radhakrishnan
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୫: ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶପଥ ନେବେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍
Odisha Grameen Bank Jobs
Odisha Grameen Bank Jobs: ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...ଶେଷ ତାରିଖ ୨୧ ସ
;