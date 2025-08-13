Odisha Cabinet: ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟରେ ୭ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ
Odisha Cabinet: ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟରେ ୭ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ

Odisha Cabinet: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକସେବା ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୨୪ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:02 PM IST

Odisha Cabinet: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକସେବା ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୨୪ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

ବୈଠକରେ ଛଅଟି ବିଭାଗର ମୋଟ ସାତଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ୧ଟି, ସମବାୟ ବିଭାଗ ର ୧ ଟି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ୧ଟି, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ୨ ଟି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ୧ଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ୧ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି।

କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ତ ସାତଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପୂର୍ବ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ବୈତରଣୀ ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ କୂଳ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଜନା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, "ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୋଟ ୬ ଟି ବିଭାଗର ୭ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ୧ଟି, ସମବାୟ ବିଭାଗ ର ୧ ଟି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ୧ଟି, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ୨ ଟି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ୧ଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ୧ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ।

କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ:

  • ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ କ୍ୟୁରେଟୋରିଆଲ୍ ସେବା ନିୟମ: ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ OPSC ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗ୍ରହାଳୟ କ୍ୟୁରେଟୋରିଆଲ୍ ସେବା ନିୟମ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
  • CT ଏବଂ GST କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସେବା ନିୟମ: CT ଏବଂ GST କମିଶନରେଟ୍ ଅଧୀନରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କ୍ୟାଡର ନିୟମ ୧୨ଟି ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୫୦ ଟି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବ। ନିଯୁକ୍ତିରେ ଗ୍ରୁପ-ଡି କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ୮୦:୨୦ ଅନୁପାତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
  • ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ୨୪x୭ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ: ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ବୁର୍ଲାରେ ନିରନ୍ତର ଟ୍ୟାପ୍-ଗୁଣବତ୍ତା ପାଣି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ₹୩୮୨.୪ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏକ EPC-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଇନଟେକ୍ ୱେଲ୍, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପମ୍ପ ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଇଗଲ୍ ଇନଫ୍ରା ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।
  • ୧୧୦ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ସ୍ମାର୍ଟ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍: ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, OUIDF ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ୧୧୦ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ।
  • BPI ବିମାନବନ୍ଦରରେ MRO ସୁବିଧା: ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ଏବଂ ମରାମତି ସୁବିଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ M/s Air Works India ଆଙ୍କର ନିବେଶକ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ B-MAAN ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏଥିରେ ଘରୋଇ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
  • ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷା ସେବା ନିୟମ ୨୦୨୫: ୮ଟି ସରକାରୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଏବଂ ୨୧ଟି ANM ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ନିୟମ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
  • କୃଷି ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମଡେଲ ମଣ୍ଡି: ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଯୋଜନାରେ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ୩୨୫ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ବିକଶିତ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୧ ରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ୩୮ଟି ମଣ୍ଡିକୁ କଭର କରିବ। ଯାହା OBCC ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ OSAM ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯିବ।
