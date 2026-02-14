Advertisement
Odisha News: ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 'ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା (ESI) ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ସେବା ନିୟମାବଳୀ-୨୦୨୬'କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 

Feb 14, 2026, 11:43 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 'ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା (ESI) ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ସେବା ନିୟମାବଳୀ-୨୦୨୬'କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ESI ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରେଡିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଣିକି ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ।

କ’ଣ ବଦଳିବ ଏହି ନୂଆ ନିୟମରେ?
ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ଅଭାବରୁ ସରକାରୀ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ କ୍ୟାଡର ନିୟମ ଆସିବା ପରେ:
 * ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା: ESI ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଡିସପେନସାରିଗୁଡ଼ିକରେ ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।
 * ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ: କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା ହେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।
 * ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା: ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ବା ରୋଗ ନିରୂପଣ ସେବାରେ ବୃତ୍ତିଗତ ମାନ ବଜାୟ ରହିବ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ରୋଗୀମାନେ ପାଇପାରିବେ।

କାହିଁକି ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ESI ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବା ସହ ବୀମାଭୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ESI ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂସ୍କାର ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

