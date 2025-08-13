Odisha Cabinet: ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରି
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2879278
Zee OdishaOdisha State

Odisha Cabinet: ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରି

Odisha Cabinet: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:25 PM IST

Trending Photos

Odisha Cabinet
Odisha Cabinet

Odisha Cabinet: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାମ ଏକ ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି।

ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ୪.୭୫ ଲକ୍ଷ। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୪୩ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ୭ ଲକ୍ଷ ହେବ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।"

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂଗଠନ (CPHEEO) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ବୁର୍ଲା ସହରର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ 'ଟ୍ୟାପ୍ ରୁ ପାନୀୟ' ଗୁଣବତ୍ତାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଯୋଗାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁଜାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୧୦ ନିୟୁତ ଲିଟର (MLD) କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଇନଟେକ୍ ୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।"

ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଟିପୁପଡ଼ା (୬୫ MLD) ଏବଂ ବୁର୍ଲା (୩୫ MLD)ରେ ଦୁଇଟି ପାରମ୍ପରିକ ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱୟଂ-ଜଳ ଲୁବ୍ରିକାଟେଡ୍ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ସେଟ୍ ରହିବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଛଅଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଫୁଗାଲ୍ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Cabinet
ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟରେ ୭ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ
Odisha Cabinet
Odisha Cabinet: ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରି
Bengali Films Mandatory
Bengali Films Mandatory: ଏଣିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ହଲ୍ ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ଚାଲିବ ବଙ୍ଗଳ
Odisha vigilance
ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ
top 10 news today
Top 10 News Today: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
;