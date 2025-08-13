Odisha Cabinet: ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରି

Odisha Cabinet: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ।
Odisha Cabinet: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାମ ଏକ ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ୪.୭୫ ଲକ୍ଷ। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୪୩ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ୭ ଲକ୍ଷ ହେବ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।"
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂଗଠନ (CPHEEO) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ବୁର୍ଲା ସହରର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ 'ଟ୍ୟାପ୍ ରୁ ପାନୀୟ' ଗୁଣବତ୍ତାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଯୋଗାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁଜାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୧୦ ନିୟୁତ ଲିଟର (MLD) କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଇନଟେକ୍ ୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।"
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଟିପୁପଡ଼ା (୬୫ MLD) ଏବଂ ବୁର୍ଲା (୩୫ MLD)ରେ ଦୁଇଟି ପାରମ୍ପରିକ ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱୟଂ-ଜଳ ଲୁବ୍ରିକାଟେଡ୍ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ସେଟ୍ ରହିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଛଅଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଫୁଗାଲ୍ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।