ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ୩୬ତମ ବୈଠକରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା 'ସମନ୍ୱିତ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ' ସମ୍ପର୍କିତ ୩ଟି ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିବ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍:
ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ଏହାର କେନାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ।
ପ୍ରକଳ୍ପର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ:
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
୧. କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା (ESI) ସେବା: ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସଆଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 'ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ସେବା ନିୟମାବଳୀ-୨୦୨୬' ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଡିଓଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବ।
୨. ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬–୨୭: ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିଛି। ତେବେ ଏହି ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।