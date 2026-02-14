Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3109861
Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ, ଉପକୃତ ହେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଷୀ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ, ଉପକୃତ ହେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଷୀ

Odisha Cabinet: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ୩୬ତମ ବୈଠକରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 14, 2026, 11:28 PM IST

Trending Photos

ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ୩୬ତମ ବୈଠକରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା 'ସମନ୍ୱିତ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ' ସମ୍ପର୍କିତ ୩ଟି ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି।

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିବ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍:
ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ଏହାର କେନାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ।

ପ୍ରକଳ୍ପର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ:

Add Zee News as a Preferred Source
  •   ସମୟସୀମା: ଆସନ୍ତା ୨୪ ମାସ ବା ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
  •   ଅନୁମୋଦନ: ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୩ଟି ପୃଥକ ଟେଣ୍ଡରକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି।
  •   ପ୍ରଭାବ: ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
୧. କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା (ESI) ସେବା: ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସଆଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 'ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ସେବା ନିୟମାବଳୀ-୨୦୨୬' ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଡିଓଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବ।
୨. ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬–୨୭: ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମୋହର ମାରିଛି। ତେବେ ଏହି ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Police
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ 'ଅପରେସନ୍ ସାଇବର କବଚ' ଶୁଭାରମ୍ଭ
top 10 news today
Top 10 News: ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍, ରାତି ପାହିଲେ ଜାଗର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Mahashivratri shubh yog
Mahashivratri Shubh Yog: ମହା ଶିବରାତ୍ରୀରେ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗରୁ ୫ ରାଶିକୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ, ନୂଆ ଚାକିର
Entertainment News
Entertainment News: ୧୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ଫସିଲେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଧନୁଷ...ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା
Aadhaar
ଆଧାର କାର୍ଡ ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୬ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜନଶୁଣାଣି