Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Cabinet Meeting: କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୭ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଲା ମୋହର

Odisha Cabinet Meeting: କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୭ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଲା ମୋହର

ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ୪୬୦୦ କିଲୋମିଟର ନୂଆ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଦୁର୍ଗମ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ସରକାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 14, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:38 PM IST
Odisha Cabinet Meeting: କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୭ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଲା ମୋହର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍, ଗିରଫ ହେଲେ SCERTର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼
SCERT Former Director Arrested21 min ago
2
Prabhat Biswal BJP1 hr ago
3
Argentina vs England2 hrs ago
4
Samay Raina2 hrs ago
5
Satyabadi School News3 hrs ago