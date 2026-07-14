Odisha Cabinet Meeting: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ୭ଟି ବିଭାଗର ମୋଟ ୧୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଓ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକାଧିକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାକୁ ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ୪୬୦୦ କିଲୋମିଟର ନୂଆ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଦୁର୍ଗମ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ସରକାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ୩୧୬୭ଟି ପୁରୁଣା ସେତୁର ମରାମତି ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଯିବ, ଯାହା ଯାତାୟାତକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁଗମ କରିବ।
ଏହା ସହିତ ସମବାୟ ବିଭାଗର ୧୯୫୬ ମସିହାର ପୁରୁଣା ସମବାୟ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆଧୁନିକ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ, ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ।