Odisha Cabinet: ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍

Odisha Cabinet: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୩୩ ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 

 

Dec 24, 2025, 10:36 PM IST

Odisha Cabinet: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୩୩ ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଏହା ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମୋଟ ୭ ଟି ବିଭାଗର ୧୦ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନ ସଭାର ୫ ମ ଅଧିବେଶନର ସତ୍ରା ବସାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ।

ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୧୭ତମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଅନୁମୋଦନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମାପ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ।

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ, ବିଧାନସଭା, ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଶାସନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ଅନୁମୋଦନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

୧୦ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ:

1. ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଯେଉଁଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବ୍ୟାୟା ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
2. ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ସେବା (ପୁନଃବାସ ସହାୟତା) ନିୟମ, ୨୦୨୦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାସ ସହାୟତା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାର କରାଯିବ।
3. ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ନୀତି ୨୦୨୫
4. ପୁନଃବାସ ସହାୟତା ନିୟମ, ୧୯୯୦ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି
5. ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନିୟମ ୨୦୨୫
6. ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଲ୍
7. ଜଳକର ବକେୟା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ଯୋଜନା
8. ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା
9. ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା, ଗ୍ରୁପ-ବି ନିୟମ ୨୦୧୬
10. ବାସହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ

