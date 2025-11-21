Cabinet Meeting:ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:42 AM IST

Cabinet Meeting: ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ।  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ  ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ୮ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସହ ମୋହର ବାଜିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଚରଣ ବିଧି ହଟିବା ପରେ  ଏହା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୌଠକ ହେବ। ବୈଠକରେ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। 

