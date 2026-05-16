Savitri Vrat 2026 : କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ? ଜାଣନ୍ତୁ

Savitri Vrat : ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ମନାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ କରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ସ୍ବାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପୁନଃ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହି ବ୍ରତ ବା ଓଷା କରିବା ଲାଗି । ନିଜର ସ୍ବାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ବଳରେ କାଳ ମୁଖରୁ ନିଜର ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ବିଶେଷକରି,ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାଆନ୍ତି। ସଧବା ମହିଳାମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପତିଭକ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଆନ୍ତି। କେହି କେହି ମନ୍ଦିରରେ ତ ପୁଣି କିଏ ଘରକୁ ପୂଜକଙ୍କୁ ଡକାଇ ପୂଜା କରିଥାଆନ୍ତି। ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି, ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାଥାଳିଥାଳି ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଆନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ବାପା ଘରୁ ଆସିଥାଏ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର । ଆଉ ଭାରରେ ରହିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ସହ ନୂଆ ଶାଢୀ।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭୋଗ ଥାଳିସଜ କରି ନୂଆ ଶାଢୀ, କଳା ଚୁଡି, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୂର ଆଦି ରହିଥାଏ। ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ପାଦରେ ଅଳତା, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗାଇ, ନବବଧୂ ଭଳି ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଥାଆନ୍ତି। ପୂଜା ବ୍ରତ ଓ ନୂଆ ଶାଢୀ ପୂଜା କରି ଆଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।