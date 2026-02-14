Odisha News: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ବିଶ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖଶାଳା କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

Odisha News: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ବିଶ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ର ମୁଖଶାଳା କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଙ୍କ ଦିନିକିଆ ପାରାଦ୍ଵୀପ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
Odisha News: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ବିଶ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ର ମୁଖଶାଳା କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଙ୍କ ଦିନିକିଆ ପାରାଦ୍ଵୀପ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତି ଅନୁ ଗର୍ଗ, ପାରାଦ୍ଵୀପ ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ପାରାଦ୍ଵୀପ ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ ଙ୍କ ସହ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ସ୍ଥିତି ବିଷୟ ରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ପାରାଦୀପ ଠାରୁ ୭କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବେଳାଭୂମିରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରୀ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ୱେଟ ବେଶିନ ଠାରେ ସି ଆଇ ଏସ ଏଫ୍ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ସେରେମୋନିଆଲ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ସହ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପି ଏଲ ହରାନାଧ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଟି ଭେନୁ ଗୋପାଲ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ରାଇଡ ସହ ବର୍ଥ ର ରେଡିନେସ, ଭେସେଲ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବନ୍ଦର ର ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର ୨.୦ ଭିଜନ, ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାର୍କ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ, କ୍ରୁଜ ଉନ୍ନୟନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର କୁ ବିଶ୍ଵ ରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖଶାଳା କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ।
ଏସ ସି ଏସ ଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରାଦ୍ଵୀପ ଗଡ଼ ଠାରେ ଥିବା ପାରେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ରେ ଆଇ ଓ ସି ଏଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ରେ ଇଫକୋ, ପି ପି ଏଲ, ଜେ ଏସ ଡବ୍ଲୁ ଆଦି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପାରାଦ୍ଵୀପ କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି ରେ ପରିଣତ କରିବାପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏବଂ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ସହ ପାରାଦ୍ଵୀପ ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟ ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର - କଟକ - ପୁରୀ - ପାରାଦ୍ଵୀପ ଇକୋନୋମିକ ରିଜନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ଵୟ ରହିଲେ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପାରାଦ୍ଵୀପ ମେ ଫେୟାର ହୋଟେଲ ଏକଷ୍ଟେନସନ୍ ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶାସନ ସଚିବ ଙ୍କ ସହ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ , ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଜେ ସୋନାଲ , ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା , ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତ କୁମାର ରାଉତ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାରାଦ୍ଵୀପ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ଜେଠୀ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।