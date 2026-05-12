Cyclone Meeting: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବସିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ

Cyclone Meeting: ୩୦ ଟି ODRAF ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜଳ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ଶକ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, କୃଷି, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ଏବଂ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦକ୍ଷେପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Cyclone Meeting: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାକ୍-ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର-କମ୍-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଡି.କେ. ସିଂହ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଡିଜି ଡକ୍ଟର ଏସ୍. ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର, ଆଇଏମଡି, ଓଡିଆରଏଫ୍ ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଏବଂ ଓଏସଡିଏମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତି ହେତୁ ଓଡିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଧିକ ଥିବା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପାଟିଲ ଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ସମୟୋଚିତ ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ "ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି" ମିଶନ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଥାପି, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ADG (ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୩୦ ଟି ODRAF ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜଳ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ଶକ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, କୃଷି, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ଏବଂ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦକ୍ଷେପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା, ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଔଷଧ ଏବଂ ଗୋଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିବା, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ତୁରନ୍ତ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SoPs) କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ସତର୍କତା, ବିଶେଷକରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଡି.କେ. ସିଂହ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ IMD ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବୈଠକ ଶେଷ କରି, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରୋଟୋକଲର କଠୋର ପାଳନ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୂଚନାର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ତାର ଦୃଢ଼ ଖ୍ୟାତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।
Also Read: Online Bike Service: ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ବାଇକ୍ ସର୍ଭିସ...ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ
Also Read: Arun Gochar 2026: କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅରୁଣ ଗ୍ରହ, ଏହିସବୁ ରାଶି ଉପରେ ହେବ ଧନବର୍ଷା