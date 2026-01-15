Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଦବୀ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖାରବେଳ ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ଥିଲା।
ଏହି ବୈଠକରେ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଖାଲି ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଥିଲା। ଗର୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ଆବଣ୍ଟିତ ବିଭାଗୀୟ ବଜେଟ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖି ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଖାଲି ପଦବୀର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପୂରଣ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଗତି। ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି।