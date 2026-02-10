ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ମିଲିଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା: ମିଲର ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:21 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ବେଗବାନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 'ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଚାଉଳ କଳ ମାଲିକ ସଂଘ'ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ମିଲିଂ ଏବଂ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମନ୍ଥନ
ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ. ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ମିଲର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଧାନ କିଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଫ୍‌.ସି.ଆଇ (FCI) କୁ ଚାଉଳ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ୨୦୨୪-୨୫ ଖରିଫ୍ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ଏବେ ବି ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ, ନୂଆ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗୋଦାମ ଘରର ଅଭାବ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।

ମିଲରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି:

  • ଗୋଦାମ ସମସ୍ୟା: ପୁରୁଣା ଚାଉଳ ଉଠୁ ନଥିବାରୁ ନୂଆ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧାନ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ରହୁଛି।
  • ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି: ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସଂଘ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
  • ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂଘ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି।

ସମାଧାନର ଆଶ୍ୱାସନା
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଗର୍ଗ ମିଲରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମିଲର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଚାଷୀ ଓ ଧାନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ତତ୍ପରତା ସାଧାରଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି।

