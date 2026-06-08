Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /OCS Exam:ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ପ୍ରିଲିମସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ,୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା...

OCS Exam:ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ପ୍ରିଲିମସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ,୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା...

OCS Exam: କପି କରି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେ ଧରା ପଡିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍‌ ଦେଖି ପୋଲିସ୍‌କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍କ୍ୱାଡ ଟିମ୍ । ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକରେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 08, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:46 PM IST
OCS Exam:ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ପ୍ରିଲିମସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ,୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
OCS Exam:ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ପ୍ରିଲିମସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ,୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗ
OCS Exam2 min ago
2
plane crash34 min ago
3
Odisha tribal student40 min ago
4
#OTET1 hr ago
5
Uttarakhand chardham yatra1 hr ago