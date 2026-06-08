/OCS Exam:ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ପ୍ରିଲିମସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ,୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା...

OCS Exam: କପି କରି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେ ଧରା ପଡିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଖି ପୋଲିସ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍କ୍ୱାଡ ଟିମ୍ । ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକରେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି କଟକର ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OCS)ର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭିନାଶ ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ବସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଇୟରଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ କରି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍।
ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅଭିନାଶ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଅଭିନାଶକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଥିଲା।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଆଲେକ୍ସ ଏବଂ ରୂପେଶ ନାମକ ତିନି ଜଣ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ CDA ଏବଂ ବାଦାମବାଡିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଅଭିନାଶ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଫୋନରେ ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡାକୁଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଜବତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଖୋଜି ସମସ୍ତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଅଭିନାଶ କଟକ (SCB) ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସିରେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ (OCS) ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଠୋର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗିରଫ ଅନେକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା।