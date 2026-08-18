/ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା; ବନ୍ୟା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାତାର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଜାରେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୦ ସୂତ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ୟାକେଜର ଅର୍ଥରାଶି ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟର ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୭୪ଟି ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୋଟ ୧୩୮୧ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ଟି ବ୍ଲକର ୨୭୦ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ୨୦୩ଟି ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୪ଟି ବ୍ଲକର ୧୪୯ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି।
ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୫ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଓ ୮ଟି ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ‘ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି’ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସହାୟତା:
ବନ୍ୟାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୩୩ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ଅଣସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୮,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ୧୨ ମାସୀ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ।
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ଓ ଅଣଧାନ ବିହନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ମାଗଣା ପନିପରିବା ମିନି କିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବନ୍ୟା ପରେ ରୋଗପୋକ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ସବସିଡି ମିଳିବ।
ଜଳସେଚନ, ପଶୁସମ୍ପଦ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା:
ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କରାଯିବ। ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ କ୍ଷତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ ପୋଖରୀ, ଡଙ୍ଗା ଓ ଜାଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ।
ଇଚ୍ଛୁକ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦୀ ଖରିଫ ଋଣକୁ ମଧ୍ୟମମିଆଦୀ କୃଷି ଋଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଯାଏଁ ରିଲିଫ୍ ଜାରି:
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରକୃତ ଆକଳନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସର୍ଭେ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।