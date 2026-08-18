Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା; ବନ୍ୟା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା...

ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା; ବନ୍ୟା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା...

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟର ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୭୪ଟି ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୋଟ ୧୩୮୧ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ଟି ବ୍ଲକର ୨୭୦ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ୨୦୩ଟି ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 18, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:02 PM IST
ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା; ବନ୍ୟା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସାମୂହିକ ଶପଥ, ୩୫ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶପଥ ପାଠ
2
3
4
5