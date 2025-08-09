Vande Bharat Express: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୟପୁର ପେପର ମିଲକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ସହରରେ ଏକ ନୂତନ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପଦକ୍ଷେପ 'ସୁଭଦ୍ରା' ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବସରରେ ମାଝି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ₹୪୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୩୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ₹୩୦୯.୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୨୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଛଅଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୁଟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି।