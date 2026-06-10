Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Cm Delhi Visit: ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

Odisha Cm Delhi Visit: ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

Odisha Cm Delhi Visit: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର (ଆଜି) ଏନଡିଏ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଭାରତ ମଣ୍ତପମ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 10, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:33 AM IST
Odisha Cm Delhi Visit: ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fifa World Cup: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ
FIFA World Cup29 min ago
2
india nuclear policyJun 09
3
top 10 news todayJun 09
4
Home Guards Allowance HikeJun 09
5
cm mohan charan majhiJun 09