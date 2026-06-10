Odisha Cm Delhi Visit: ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

Odisha Cm Delhi Visit: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର (ଆଜି) ଏନଡିଏ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଭାରତ ମଣ୍ତପମ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୋଦୀ ସରକାର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୈଠକକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ ହେବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷ ରଖିବେ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରି ପାରନ୍ତି।