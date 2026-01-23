Saraswati Puja: ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Saraswati Puja: ଆଜି ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ତଥା ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା’ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ତଥା ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା’ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭକାମନା
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ' (X) ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା' ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ମା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। "
"ଶୁକ୍ଳାଂ ବ୍ରହ୍ମବିଚାର ସାର ପରମାମାଦ୍ୟାଂ ଜଗଦ୍ବ୍ୟାପିନୀମ୍।
ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ଧାରିଣୀମଭୟଦାଂ ଜାଡ୍ୟାନ୍ଧକାରାପହାମ୍ ।। "
ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା' ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ମା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଉ।… pic.twitter.com/aPOSnNJDeC
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) January 23, 2026
ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭକ୍ତିପୂତ ବାର୍ତ୍ତା
ସେହିପରି ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ "ୟା କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁ ତୁଷାରହାର ଧବଳା..." ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା’ ଶାରଦାଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହେଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି କାମନା କରିଛନ୍ତି।
ଯା କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁ ତୁଷାର ହାର ଧବଳା, ଯା ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରବୃତ୍ତା,
ଯା ବୀଣା ବରଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡିତକରା,ଯା ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମାସନା ll
ଯା ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତିଭିଃ ଦେବୈ ସଦାବନ୍ଦିତା,
ସା ମାଂ ପାତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଭଗବତୀ ନିଃଶେଷଜାଡ୍ୟାପହା ll
ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ତଥା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ।… pic.twitter.com/N46cOWztYf
— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) January 23, 2026
ରାଜ୍ୟର ଏହି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମା’ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଘର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।