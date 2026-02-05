Odisha News: ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର: ସବୁ ତହସିଲରେ ମିଳିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସୁବିଧା

ଜମିଜମା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଏଣିକି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ତହସିଲରେ ଏବେ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୭ଟି ନୂଆ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜମିଜମା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଏଣିକି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ତହସିଲରେ ଏବେ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୭ଟି ନୂଆ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ୩୧୭ଟି ତହସିଲରେ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି।
ସରକାର ଯିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ"। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପରେ ମ୍ୟୁଟେସନ (ନାମଜାରି) ପଟ୍ଟା ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆସିବ ଏବଂ ଦଲାଲ୍ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଯିବ।
ଲୋକଙ୍କ ସରକାରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ‘ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଞ୍ଚିବେ’। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 'ହାତପାଆନ୍ତା'ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରଣ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ; ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୧୭ଟି ତହସିଲରେ ଉପନିବନ୍ଧକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ… pic.twitter.com/ps7WXLGM4o
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) February 5, 2026
WhatsApp ରେ ମିଳିବ ୧୧ଟି ଜରୁରୀ ସେବା
ରାଜସ୍ୱ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ WhatsApp Chatbot (ନମ୍ବର: ୯୪୩୭୨୯୨୦୦୦) ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣ ଘରେ ବସି ନିମ୍ନଲିଖିତ ୧୧ଟି ସେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ:
ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବ
ଭାଗଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ନଥିବାରୁ ଭାଗଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗଚାଷୀ ଓ ଜମି ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଣିକି ସେବା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ WhatsApp ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟ ବଞ୍ଚିବ।