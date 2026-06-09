ଭୁବନେଶ୍ୱର: ‘ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ନାମକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବଦଳରେ ‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଦୀଘା’ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଧାମ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ‘ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ନାମକରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲେଖୁଛି। ଦୀଘାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ "ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ" ଭାବରେ ନାମକରଣ କରାଯିବା ଭକ୍ତ, ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ" ଶବ୍ଦଟି ଭାରତର ପୂଜ୍ୟ ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜଡିତ। ଏହି ନାମକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ଏବଂ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଚେତନାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ।
ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାବନା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସମର୍ଥନକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ।
ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସହିତ ଜଡିତ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ମନୋଭାବରେ, "ଧାମ" ଶବ୍ଦକୁ ବାଦ ଦେଇ "ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଦୀଘା" ଭଳି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ପରିସରର ନାମକରଣର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଶୋଧନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଦୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି।
ଏପରି ଏକ ବିଚାରଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଦ୍ଭାବନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆତ୍ମୀୟତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନର ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି।