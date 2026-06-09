Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଦୀଘାରୁ ହଟିବ 'ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ନାମକରଣ ? ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୋହନ

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବଦଳରେ ‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଦୀଘା’ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଧାମ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ‘ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ନାମକରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 09, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:12 PM IST
ଦୀଘାରୁ ହଟିବ 'ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ନାମକରଣ ? ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୋହନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦୀଘାରୁ ହଟିବ 'ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ନାମକରଣ ? ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୋହନ
Odia News0 min ago
2
Top 10 news4 min ago
3
INDIA Alliance Meeting31 min ago
4
PM UJJWALA YOJANA1 hr ago
5
Raja Mahotsav 20261 hr ago