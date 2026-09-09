Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Investors Meet 2026: ଆବୁଧାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା, ୟୁଏଇ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଫୋକସ୍

Odisha Investors Meet 2026: ଆବୁଧାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା, ୟୁଏଇ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଫୋକସ୍

ବୈଠକରେ ବିଶେଷକରି ବାଣିଜ୍ୟ, ରପ୍ତାନି ଏବଂ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ୟୁଏଇ ବଜାରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 09, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:20 PM IST
Odisha Investors Meet 2026: ଆବୁଧାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା, ୟୁଏଇ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଫୋକସ୍

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....
2
3
4
5