CM Majhi: ୧୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୪ଟି ନୂତନ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha Govt: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୪ଟି ନୂତନ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ୪୪ଟି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
Odisha Government: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୪ଟି ନୂତନ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ୪୪ଟି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଧାନୀର ଲୋକ ସେବା ଭବନରୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୧୨ଟି, କୋରାପୁଟରେ ୭ଟି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୫ଟି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ତିନୋଟି ଲେଖାଁଏ ନୂତନ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜମି ପଞ୍ଜିକରଣ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୪୪ଟି ତହସିଲକୁ କଭର କରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ୨୭୩ଟି ତହସିଲକୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଏକ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜମି ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ସରଳ କରିବ।