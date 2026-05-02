ShaktiShree App: ଆସିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ 'ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ' ଆପ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର?

ShaktiShree App: ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶନିବାର ଦିନ 'ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ' ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ର ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଗମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 'ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ' ଆପ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 24/7 SOS ଆଲର୍ଟ, ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ବେନାମୀ ରିପୋର୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ସେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ସହିତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୈକ୍ଷିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା-ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ସୂରଜ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ଏକ "ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ-ବିଶେଷକରି ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ - ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଏକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଚଳନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ-ମୁଖୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
