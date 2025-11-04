Advertisement
CM Majhi: ସୁଦାନରେ ଅପହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ

Odisha CM Seeks MEA Help: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୋହନ ସରକାର ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବକ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Odisha Youth Kidnapping Case: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୋହନ ସରକାର ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବକ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦାନର ଅଲ୍ ଫାସିରରେ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ (RSF) ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଇନ୍ଦା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମୟୋଚିତ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଦାନରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ତିର୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟକଣା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଆଦର୍ଶ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ସୁଦାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନାହାଁନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।

