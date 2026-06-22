Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ୪୦% ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News: ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ୪୦% ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News: ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭେଟି। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି ୪୦% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ୪୦% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 22, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:34 PM IST
Odisha News: ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ୪୦% ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସମୁଦ୍ରରୁ ସିଧା ଥାଳିକୁ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମ ସି-ଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ
Aki’s Harbour1 hr ago
2
Organ Doner2 hrs ago
3
pankaj tripathi4:48 AM IST
4
America Iran Talks4:06 AM IST
5
Petrol Diesel price3:31 AM IST