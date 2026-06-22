/Odisha News: ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ୪୦% ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News: ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭେଟି। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି ୪୦% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ୪୦% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହଜାର ହଜାର ଆଇନଜୀବୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅବସର କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଶୋଧିତ ସହାୟତା ଆଇନଗତ ଭାଇଚାରାର କଲ୍ୟାଣ ଢାଞ୍ଚାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଶେଷ ସଂଶୋଧନ ୨୦୨୧ ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସଦ୍ୟତମ ବୃଦ୍ଧି ଓକିଲ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବ।
ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ବାରା ୫ ବର୍ଷ ବା ଏଥିରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦେହାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ୧,୦୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ୩୦ ବର୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଓକିଲମାନେ ଅବସର ପରେ ୬, ୩୦,୦୦୦ ପାଇବେ, କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସମାନ ପରିମାଣର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା।
ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ସହାୟତା ରାଜ୍ୟ ଓକିଲ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓକିଲଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।