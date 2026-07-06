/Odisha News: ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ

Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ସୋମବାର ଦିନ) ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ମହାନ ମହୋତ୍ସବର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସମ୍ପାଦନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଟାଉନ ହଲରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଏବଂ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାସ୍ତା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପରିମଳ, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା ଯେ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଶା କରା ବିପୁଳ ଜନସମାଗମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ମାଝୀ ବିଭାଗ, ସେବକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଗମ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। "ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେବା ମନୋଭାବ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ହେବ," ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। ସେ ସେବକମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ସୁଗମ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।" ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସଫଳ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ଦୃଢ଼ ଆହ୍ୱାନ ସହିତ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।