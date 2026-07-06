Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ

Odisha News: ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ

Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ସୋମବାର ଦିନ) ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ମହାନ ମହୋତ୍ସବର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସମ୍ପାଦନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 06, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:21 PM IST
Odisha News: ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mumbai Rains:ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ମୁମ୍ବାଇ, ଅଫିସ୍ ନ ଯାଇ ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Mumbai rains43 min ago
2
Neymar Retirement1 hr ago
3
School closed1 hr ago
4
DCP Jagmohan Meena Resignation2 hrs ago
5
petrol diesel price today3 hrs ago