Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3053868
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହେଲିକାପ୍ଟର  ଯୋଗେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍  ରାଇସୁଆଁରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ପଳାସପଙ୍ଖ ପ୍ରାଥମିକ  ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 26, 2025, 08:20 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହେଲିକାପ୍ଟର  ଯୋଗେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍  ରାଇସୁଆଁରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ପଳାସପଙ୍ଖ ପ୍ରାଥମିକ  ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ନେଙ୍କଡାଘର ଛକ ନିକଟରେ ବିପ୍ଲବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପରେ  ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେବେ। ପରେ କାଳି ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ମହୋତ୍ସବରେ  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ।  ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋନାସିକା ମହୋତ୍ସବକୁ  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। 

ALSO READ: Low Pressure: ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ!ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ,ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା ସହ...

ALSO READ:Today Horoscope: ଏହି ୭ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ରହିବ ଶୁଭ!ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ?

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: DA Hike News: ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଦେବେ ଖୁସି ଖବର!ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ବଢିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା;କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଲାଭ

କେନ୍ଦୁଝର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିବେ।  ଶନିବାର ଦିନ ଡିଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବାଲ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ମଉଦାନକେଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ  ସିଲସୁଆଁ ଠାରେ ଅଲଚିକି ଭାଷାର ଶତକ ବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରେ ସଦର ବ୍ଲକ୍ ର ପଦ୍ମପୁର୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ। ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ୍ କରିବେ। ରବିବାର ସକାଳୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସିରିଗିଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେଠାରେ ପିଏମଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝର ବଣିଆପାଟ୍ ସରସ୍ବତୀ  ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ।  ପରେ, ପାର୍କଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ରେ ୪୮ ତମ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। କେନ୍ଦୁଝର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଠାରେ ରବିବାର ରାତ୍ରୀଯାପନ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
Top 10 Zee Odisha News Headlines Today
Top 10 Zee Odisha News Headlines Today: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର
Today Horoscope
Today Horoscope: ଏହି ୭ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ରହିବ ଶୁଭ!ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ?
Train fare hike
୨୬ ଡିସେମ୍ୱରରୁ ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଭଡ଼ା?
Odia comedian mr gulua
ଗୁଲୁଆ କହିଲେ 'ବାହା ହେବା ପରେ ମୋତେ ମିଳିଛି ନିର୍ଯାତନା'