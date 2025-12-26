Odisha News: ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହେଲିକାପ୍ଟର ଯୋଗେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରାଇସୁଆଁରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ପଳାସପଙ୍ଖ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।
Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହେଲିକାପ୍ଟର ଯୋଗେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରାଇସୁଆଁରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ପଳାସପଙ୍ଖ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ନେଙ୍କଡାଘର ଛକ ନିକଟରେ ବିପ୍ଲବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେବେ। ପରେ କାଳି ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋନାସିକା ମହୋତ୍ସବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦଘାଟନ କରିବେ।
କେନ୍ଦୁଝର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଡିଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବାଲ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ମଉଦାନକେଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ସିଲସୁଆଁ ଠାରେ ଅଲଚିକି ଭାଷାର ଶତକ ବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରେ ସଦର ବ୍ଲକ୍ ର ପଦ୍ମପୁର୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ। ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ୍ କରିବେ। ରବିବାର ସକାଳୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସିରିଗିଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେଠାରେ ପିଏମଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝର ବଣିଆପାଟ୍ ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରେ, ପାର୍କଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ରେ ୪୮ ତମ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। କେନ୍ଦୁଝର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଠାରେ ରବିବାର ରାତ୍ରୀଯାପନ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।