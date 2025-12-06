Odisha News: ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ

Odisha News: ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ମାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
Odisha News: ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ମାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ( ୭ ତାରିଖ) ଦିନଦିନିକିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଘଟଗାଁ ମାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର (Circuit House) ସର୍କିଟ୍ ହେଉସ୍ ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖ ଦିନ ୧୦ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଦିନ ୨ଟା ଯାଏ ରହିବେ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଯଜ୍ଞ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାପରେ,ଘଟଗାଁ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସାଢ଼େ ୩ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏଠାରେ ମାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ।
ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସହିତ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ଵର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ସଫଳ ହେବ, ସେନେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।