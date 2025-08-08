Raksha Bandhan 2025: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍; 'ଏଥର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପଣାନ୍ତୁ'
Raksha Bandhan 2025: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍; 'ଏଥର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପଣାନ୍ତୁ'

Raksha Bandhan 2025: ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଏବଂ ଉପହାର ସମେତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:07 PM IST

CM Majhi's Appeal for Raksha Bandhan: ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଏବଂ ଉପହାର ସମେତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା 'ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ' ସ୍ଲୋଗାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କାରିଗର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦକୁ ଆପଣାଇ ଲୋକମାନେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବାଛି ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।

"ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ" ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଓ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ, କାରିଗର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରତି "ଭୋକାଲ୍" ହୋଇ, ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏବଂ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ୍ ମଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି," ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ, ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା । #VocalForLocal ର ମନ୍ତ୍ର ସହିତ, ଆମେ ଛୋଟ କାରିଗର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା । ଏଥର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ।"

