Odisha News: କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିପାରି ନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏଣୁ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଏବଂ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଜି ପୁରୀ ଯିବେ ମୋହନ। ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ ସ୍ଥିତ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସକୁ ଯାଇ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏବଂ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ୪ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବାହାରି ସାଢେ ୫ଟା ସୁଧା ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
୬ଟା ସୁଧା ଏଠାରୁ ବାହାରି ପୁରୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସକୁ ଯିବେ। ସେଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୫ ସୁଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବେ। ୮ଟା ସୁଧା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବବିନିମୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟେଜ୍ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଆନୁସାଙ୍ଗିକ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ।